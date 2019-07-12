Москва, , 14:46 — REGNUM

На начало 2019 года в РФ было зарегистрировано 3542 машины «Жук» немецкой автокомпании Volkswagen. Об этом 12 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первенство по количеству «Жуков» у Москвы. Там их 807 штук. Второе место в данном рейтинге занимает Санкт-Петербург. Здесь владельцами авто являются 340 человек. Тройку лидеров замыкает Калининград — 57 штук.

Кроме того, в топ городов по месту регистрации «Жуков» входят: Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Челябинск.

Напомним, первоначально Volkswagen выпускал автомобиль под названием Kaefer. А с 1998 года возрождённое авто получило наименование New Beetle. При этом обе модели автомобиля неофициально назывались «Жук».

Читайте также: Volkswagen завершает производство Beetle, более известных как «Жук»