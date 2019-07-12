Москва, , 14:25 — REGNUM

Российский оператор сотовой связи МТС планирует запустить сервис видеотрансляций, в основу которого лягут технологии видео 360 градусов и виртуальной реальности. Об этом 12 июля сообщил «Коммерсантъ».

Стать пользователем сервиса сможет любой, у кого есть виртуальные очки для смартфона или виртуальный шлем. Таким образом, люди смогут «посетить» концерты и иные массовые мероприятия. Стоит отметить: для обеспечения качественного просмотра пропускная способность канала должна быть не меньше 20 Мбит/с.

В компании сообщили, что изначально доступ к сервису будет бесплатным, впоследствии стоимость разовой оплаты доступа будет не выше 250 рублей, также компания может ввести доступ по подписке.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперт на Китайской интернет-конференции заявил: объединение технологии 5G-сетей с технологиями виртуальной реальности даст толчок развитию таких сфер как производство видео, туризм и медицина.

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