Москва, , 13:59 — REGNUM

Компания Huawei начала продавать в России новые беспроводные наушники, получившие название Freelace. Об этом 12 июля ИА REGNUM сообщила пресс-служба китайского производителя.

Устройство, благодаря технологии HiPair может очень быстро подключаться к устройствам китайского производителя, работающим под управлением ОС EMUI 9.1. Для этого необходимо лишь подключить наушники к ним посредством кабеля с разъемом USB Type C. Емкость аккумуляторной батареи Freelace составляет 120 мАч. Благодаря этому наушники могут воспроизводить музыку в течение 18 часов.

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Напомним, Huawei впервые представила эту модель в марте 2019 года, на презентации, посвящённой смартфону Huawei P30.

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