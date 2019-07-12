Москва, , 13:54 — REGNUM

Грузовые машины, имеющие объём заливки моторного масла в пределах от 20 до 35 л, составляют около 40% от всех грузовиков в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Менее «прожорливые» машины, имеющие объем заливки меньше 10 литров, занимают 26% грузового автопарка страны. При этом грузовых машин с объемом заливки свыше 35 литров меньше всего. Их в парке насчитывается около 8%.

Специалисты аналитического агентства отмечают, что эта статистика отражает состав российского парка грузовиков по маркам.

Так, например, тяжелые грузовики КамАЗ необходимо заполнять маслом от 28 до 33 литров, грузовые машины МАЗ с двигателем V6 заполняются маслом на 24 литра, а ГАЗ-3309 «требует» около 12 литров масла.

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