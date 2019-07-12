Санта-Моника, США, 12 июля 2019, 13:28 — REGNUM

Компания по продаже классических автомобилей Gooding&Company выставит на аукцион кабриолет Ferrari 250 GT первой серии. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Кабриолет Ferrari 250 GT первой серии
Кабриолет Ferrari 250 GT первой серии
Goodingco.com

Этот экземпляр, выпущенный в 1958 году, один из 40, которые итальянский автопроизводитель построил за всю историю модели 250 GT Series I Cabriolet. Выставленную на продажу модель доработало ателье Pininfarina. Дизайнеры освежили авто закрытыми фарами, новыми боковыми воздуховодами и бампером.

Кузов раритетной модели имеет цвет черного глянца. Также он украшен множеством хромированных элементов. Интерьер Ferrari полностью отделан кожей зеленого цвета. В таком же цвете выполнены коврики.

Сообщается, что владельцем данной машины был итальянский принц Алессандро Русполи.

Ferrari 250 GT занимала первые места на конкурсе Элегантности в Пеббл-Бич, в Ньюпорте и в Санта-Барбаре. В 1996 году авто стало лучшим на конкурсе FCA Vintage Concours.

Специалисты ожидают, что машина будет продана по цене от 7 до 8 млн долларов.

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