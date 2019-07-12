Вашингтон, , 10:33 — REGNUM

Администрация Twitter сообщила о том, что ей удалось решить проблему, из-за которой произошел глобальный сбой в работе социальной сети. Соответствующее сообщение она опубликовала 11 июля на своей официальной странице.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1149412158121267200

Компания сообщила, что причиной возникновения проблем стало «внутренне изменение системы», которое техподдержка соцсети «сейчас фиксирует». Руководство Twitter извинилось перед пользователями за доставленные им неудобства и добавило, что «в ближайшее время» работа соцсети будет восстановлена «на 100%».

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Известный портал Downdetector зафиксировал появление проблем у Twitter 11 июля около 22:00 по Североамериканскому восточному времени. В пике служба получила около 70 тыс. сообщений о проблемах в работе соцсети.

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