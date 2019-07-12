Берлин, , 09:39 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель Volkswagen вывел на испытания новый хетчбек Golf GTI, который планирует представить в этом году. Об этом сообщает Motor1.

Машина проходит испытания на дорогах общего пользования и на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг.

По информации издания, автомобиль будет оборудован новыми передними и задними бамперами с крупными воздухозаборниками. Кроме того, машина получит обновленные большие колесные диски, разделенную на две части выхлопную систему и задний спойлер.

Под капотом Golf GTI будет четырехцилиндровый турбированный мотор, мощность которого составит 300 л. с. Стоит отметить, что немецкий автопроизводитель не будет выпускать авто с гибридной силовой установкой.

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