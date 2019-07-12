Новосибирск, , 09:07 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года в Новосибирске было реализовано на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 12 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам отчетного периода на новосибирском рынке было продано 4 458 новых машин. Стоит отметить, что, если в других российских городах с начала года фиксировалось падение авторынка, то в Новосибирске наоборот наблюдается рост.

Самыми популярными автомобилями на новосибирском рынке стали машины южнокорейских марок. Так, на долю Hyundai приходится 14,6% от всего рынка новых машин в Новосибирске. На втором месте — KIA с показателем в 13,5%. Не намного отстает российская автокомпания Lada — с долей рынка 13,4%.

Получается, что на три эти марки приходится более 40% всего авторынка Новосибирска. В то время, как у остальных брендов доля рынка не превышает 10%.

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