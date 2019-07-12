Маунтин-Вью, США, , 08:13 — REGNUM

Компания Google признала факт утечки голосовых записей пользователей из базы «умного» помощника Google Assistant. Соответствующее заявление она опубликовала 11 июля на своем официальном сайте.

Скандал начался 10 июля 2019 года, когда бельгийская общественная телекомпания VRT NWS выложила на своем сайте статью, в которой сообщила, что ей удалось получить более тысячи записей голосов пользователей, которые сделал Google Assistant.

Утечку допустила компания, которая, являясь партнером Google, занимается анализом голосов пользователей системы. Менеджер IT-гиганта Дэвид Монси пояснил в заявлении, что это произошло из-за нарушения политики безопасности. Он добавил, что Google проводит расследование по этому поводу, чтобы не допустить в дальнейшем повторения подобного.

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Напомним, в январе 2019 года Google заявила о том, что число пользователей её «умного» помощника приблизилось к 1 млрд. Компания тогда также сообщила, что количество устройств в мире, использующих эту систему, составляет около 500 млн.

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