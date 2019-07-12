Пекин, , 07:57 — REGNUM

Скетч обновлённого китайского кроссовера Changan CS55, нарисованный простым карандашом, опубликовала дизайн-студия Changan.

Changan CS55 Avtonovostidnya.ru

Модель скоро получит рестайлинг в Китае, однако эскиз приоткрывает некоторые детали экстерьера новинки. Авто, судя по изображению, будет иметь новый корпоративный стиль бренда. Этот стиль впервые получили флагманский кроссовер CS95 и кросс-купе CS85, у которых появилась радиаторная решётка с интегрированной в неё головной оптикой.

На эскизе модели CS55 видна тонкая светодиодная полоска между задними фонарями, как у нового Audi Q8. По бокам автомобиля колёсные диски со спицами в виде загнутых лучей. Однако подробно рассмотреть экстерьер рестайлингового Changan CS55 по рисункам не просто. Остается дождаться официальных фотографий новинки.

Технические характеристики нового автомобиля пока не раскрываются. Ожидается, что кроссовер оснастят 156-литровым турбированным мотором на 1,5 л, который будет агрегатироваться с 6-скоростной механической коробкой передач или «автоматом».

На российском авторынке Changan CS55 может появится осенью 2019 года.

Читайте также: Продажи китайского автопроизводителя Changan упали на 25% в июне 2019 года