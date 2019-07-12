Москва, , 07:25 — REGNUM

Минпромторг намерен обязать отечественных автопроизводителей автобусов и грузовиков устанавливать «умные» системы экстренного торможения. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Работа «умных» систем экстренного торможения основана на искусственном интеллекте. Минпромторг уже начал работать над соответствующими поправками в технический регламент стран Таможенного союза.

По информации газеты «Известия», в министерстве подготовят проект изменений в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) до конца третьего квартала 2019 года. Однако дата перехода на новые системы торможения будет определена позже.

В ведомстве сообщили, что в будущем установка тормозов с искусственным интеллектом может стать обязательной для всех машин. Подобные нормы уже частично действуют в некоторых развитых странах. Так, например, в Европе и Соединённых Штатах все автомобили перейдут на такие тормоза к 2025 году.

Стоит отметить, что внедрение этой технологии в России повлияет на стоимость транспорта. Так, из-за обязательной установки таких систем цена новых машин может вырасти на 5−15%.

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