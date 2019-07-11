Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM

В случае принятия решения о постройке нового российского авианосца по проекту «Ламантин» на его создание потребуется от 10 до 12 лет, сообщает 11 июля агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы Невского проектно-конструкторского бюро Алексея Юхнина.

Напомним, ранее проект авианосца 11 430Э «Ламантин» был представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Авианесущий корабль водоизмещением порядка 75 тыс. тонн рассчитан на 60 различных летательных аппаратов и несколько беспилотников.

По словам Алексея Юхнина, проект основан на проверенных практикой наработках и технических решениях, а почти всё нужное оборудование «может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса».

Кроме того, главным отличием «Ламантина» от кораблей своего класса является мощный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Напомним, российское военное ведомство на сегодняшний день ещё не определилось, нужны ли ВМФ России авианосцы, а если и нужны, то какие.

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