Шанхай, Китай, , 17:06 — REGNUM

Первый китайский полярный ледокол «Сюэлун-2» («Снежный дракон — 2») доставлен в распоряжение заказчика, базирующегося в порту Шанхая, сообщает 11 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную министерством природных ресурсов КНР.

Ожидается, что новое судно вместе с единственным китайским ледоколом «Сюэлун» вскоре отправится в антарктическую экспедицию для выполнения в этом регионе 36-й исследовательской миссии.

Новое судно построено компанией Jiangnan Shipyard Group и спроектировано с участием компании Aker Arctic Technology из Финляндии. Водоизмещение ледокола составляет почти 14 тыс. тонн. Судно способно свободно разворачиваться на месте на 360 градусов. Его возможности включают запас хода в 20 тыс. морских миль и возможность совершать 60-дневные экспедиции в любых полярных регионах мира.

По заявлению чиновника Государственного океанологического управления Цинь Вэйцзя, «Сээлун-2» станет основной платформой для океанической экологической разведки и исследованиях в полярных регионах.