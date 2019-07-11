Лондон, , 16:54 — REGNUM

Министерство обороны Британии инвестирует 130 миллионов фунтов стерлингов в исследования оружия будущего, способного поражать вражеские ракеты, самолеты, компьютеры и электронные сети. Британские военные считают, что лазерное и радиочастотное оружие, работающее на электричестве и без боеприпасов, могло бы дать британским войскам преимущество на поле боя завтрашнего дня. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Правительство страны уже потратило 30 миллионов фунтов на Dragonfire, лазерное оружие морского базирования, которое может сбивать дроны и другие летательные аппараты. Демонстрация этой системы произойдет в конце 2019 года.

Кроме этого, перед промышленностью и учеными поставлена задача создания трех новых видов направленного энергетического оружия, чтобы развернуть его на кораблях, вертолетах и самолетах, а также на бронетехнике. Лазерные системы будут использоваться для поражения вражеских БПЛА и ракет, а радиочастотное оружие — для вывода из строя компьютеров и электроники противника.

Ожидается, что новые системы будут испытаны в 2023 году на кораблях флота и армейских машинах, чтобы выяснить их эффективность, а также возможности их развертывания на существующих морских, воздушных и сухопутных платформах.