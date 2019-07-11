Москва, , 15:46 — REGNUM

Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов анонсировал предстоящее заключение контракта с министерством обороны РФ на разработку неатомной подводной лодки. Речь идёт о подлодке пятого поколения «Калина». Об этом пишут РИА Новости.

При условии заключения контракта в течение двух лет ЦКБ МТ «Рубин» из Санкт-Петербурга сделает технический проект. В настоящее время военно-морской флот формирует требования к данному подводному кораблю. Как только они будут готовы, стороны подпишут договор.

Строительство неатомной подводной лодки «Калина» входит в государственную программу вооружений на период 2018—2027 годов. Проект субмарины был создан ЦКБ МТ «Рубин» еще в 2015 году в соответствии с заказом Минобороны РФ.

Лодка имеет две важные особенности как по вооружению, так и по силовой установке. Она будет вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». А штатная силовая установка будет воздухонезависимой. Воздухонезависимая силовая установка новой подлодки даст возможность находиться в подводном положении до двух недель, а не всплывать раз в сутки, как лодки предыдущих проектов.

Таким образом, «Калина» по своим характеристикам будет значительно превосходить более старые лодки проектов 677 «Лада» и 636 «Варшавянка».

Теперь остановимся на новой силовой установке. Воздухонезависимая (другое название — анаэробная) силовая установка дает возможность значительно увеличить скрытность подводной лодки. Как уже указывалось выше, это позволяет быть под водой до двух недель. По словам российских конструкторов, наша силовая установка имеет существенное отличие от зарубежных.

Подлодки иностранных государств используют возимые запасы водорода, которые загружаются на борт. Российское техническое решение предполагает получение водорода за счет процесса переработки дизельного топлива.

В октябре 2018 года в открытой печати появилась информация о разработке российской воздухонезависимой силовой установки и отработке технического решения на наземным прототипах. Также в прессе была информация о готовности России поставлять подлодку с воздухонезависимой силовой установкой на экспорт.