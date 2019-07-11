Москва, , 15:25 — REGNUM

Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles выпустила на авторынок России Jeep Grand Cherokee S-Limited. Об этом 11 июля сообщается на сайте «Автоновости дня».

Экстерьер Jeep Grand Cherokee S-Limited очень похож на «заряженную» SRT-версию авто. У спортивной версии такая же отделка передней и задней частей кузова, линии капота и пороги. Однако новый внедорожник получил 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски эксклюзивного дизайна и полированные блестящие насадки выхлопных патрубков.

Интерьер нового автомобиля имеет центральную консоль цвета Piano Black. Также у спортивной версии руль имеет подогрев, а кожаные передние кресла оснащены вентиляцией. Также машина оснащена мультимедийным комплексом UConnect с 8,4-дюймовым экраном, навигационной системой, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Автопроизводители оснастили модель премиальной акустической системой Alpine с девятью динамиками и одним сабвуфером.

Линейка агрегатов Jeep Grand Cherokee S-Limited состоит из двух бензиновых моторов: 238-сильного V6 объёмом три литра и 352-сильного V8 объёмом 5,7 литра. Оба движка агрегатируются с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4, оснащенным понижающим рядом 4WD Low и системой контроля тяги на обеих осях.

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