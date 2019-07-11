Москва, , 15:02 — REGNUM

Компания Google запустила в России сервис по распознаванию лиц на фотографиях в приложении Google Фото. IT-гигант разослал пользователям программы 11 июля соответствующее уведомление.

Приложение с этой функцией группирует людей по лицам, предоставляя пользователям возможность присваивать им имена. В случае, если человек не хочет, чтобы программа совершала это действие, он может отключить эту опцию.

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Напомним, этот сервис работает лишь в некоторых странах, изначально функция была доступна лишь жителям США. Стоит отметить, что распознавание лиц не происходит мгновенно, для этого приложению требуется некоторое время.

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