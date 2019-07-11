Хантсвилл, , 15:03 — REGNUM

Японская автокомпания Toyota изменила производственные планы на американском заводе Mazda-Toyota в Хантсвилле ради выпуска нового компактного кроссовера. Об этом 11 июля сообщается на сайте «Автоновости дня».

Изначально на автозаводе планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, однако из-за изменения требований рынка и растущего спроса на компактные кроссоверы и внедорожники руководство компании поменяло решение.

Подробной информации о новом авто пока нет. Тем не менее уже известно, что производить новинку будут на предприятии Mazda-Toyota в городе Хантсвилле (штат Алабама, США), которое будет построено в 2021 году.

Ожидается, что за основу нового автомобиля возьмут концепт-кар FT-4X с приводом 4×4, который был представлен на автомобильной выставке в Нью-Йорке в 2017 году.

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