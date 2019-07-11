Купертино, США, , 14:25 — REGNUM

Компания Apple планирует серьезно уменьшить размер «выреза» у iPhone раздражающего некоторых пользователей. Об этом 11 июля сообщил портал AppleInsider со ссылкой на известного отраслевого аналитика Минг-Чи Куо.

По мнению эксперта, это будет сделано благодаря уменьшению размера камеры, а значит и площади участка системы TrueDepth. По мнению Минг-Чи Куо дизайн смартфона также изменится.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что из Apple уйдет главный дизайнер компании Джонатан Айв. Ожидается, что он покинет должность до конца 2019 года. Следует отметить, что он работал в Apple с 1992 года.

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