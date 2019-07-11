Сеул, 11 июля 2019, 14:00 — REGNUM
Компания BMW Korea представила новые модели автомобилей New X3M и New X4M на одном из спортивных автодромов Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, BMW Korea представила новые автомобили на CJ Super Race Championship 2019, прошедшем в провинции Канвондо 6 июля.
X3M и New X4M являются новыми версиями в группах SAV (спортивный автомобиль для активного отдыха) и SAC (купе для спортивного образа жизни).
Известно, что автомобили данных моделей оснащены бензиновым мотором объемом 3,0 литра. Установка создана на основе принципов технологии M Twin Turbo и оснащена двумя турбонагнетателями. Автомобили способны развить мощность в размере 480 лошадиных сил.
Известно, что в тот же день, спортсмен Ким Хё Кём, выступавших на чемпионате на BMW M4, занял первое место с показателем 22 минуты 45 секунд.