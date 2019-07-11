Дунгуань, , 10:51 — REGNUM

Китайский производитель смартфонов компания OPPO заложила новый центр НИОКР в городе Дунгуань на юге Китая, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в центр составил 2,2 млрд юаней (около $324 млн). Он сфокусируется разработкой и тестированием смартфонов, а также аксессуаров к ним. Ожидается, то центр будет запущен в работу в 2024 году.

«После того, как центр заработает, он начнет играть стратегическую роль в технологическом развитии компании OPPO», — заявил исполнительный директор компании Чжу Гаолин.

Отметим, что за первый квартал 2019 года компания OPPO вместе с другим именитым китайским брендом Vivo заняли пятую часть в мировой доле рынка смартфонов после Samsung, Huawei, Apple и Xiaomi.