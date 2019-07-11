Лондон, , 09:25 — REGNUM

Британская компания Bentley планирует в честь своего 100-летия произвести новый автомобиль EXP 100 GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что при изготовлении кузова машины использовались карбон и алюминий. Длина автомобиля составляет 5800 мм, а ширина — 2400 мм. Весит EXP 100 GT при этом 2 тонны.

У авто несколько изменена решетка радиатора, которая разделена медной полосой на две части. Кроме того, фонари стали конической формы, а двери открываются вверх.

Мультимедийная система, установленная в автомобиль, может выполнять функцию гида. При этом управлять ею можно при помощи жестов или голоса.

Настраиваемая электроника авто позволит его владельцу подобрать нужный климат и освещение в салоне.

Под капотом концепт-кара четыре электродвигателя. Их мощность составляет 800 л. с. До 100 км/ч авто разгоняется за 2,5 секунды. А его максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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