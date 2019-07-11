Тольятти, Самарская область, , 09:23 — REGNUM

АвтоВАЗ опубликовал снимки селектора «автомата» Jatco JF015E, который установлен на Lada Xray Cross. Об этом сообщает RG.

Внешний вид кулисы трансмиссии у Lada Xray Cross с разметкой P-R-N-D аналогичен трансмиссии Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Таким же вариатором японской компании Jatco оснащаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Кроме клиноременной передачи в конструкции трансмиссии работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Таким образом, получился гибрид механической и автоматической коробок передач. Инженеры автокомпании взяли понемногу от каждой технологии для получения надежной и экономичной трансмиссии.

Теперь трансмиссия Lada Xray Cross имеет функцию имитации ручного режима переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору и буксирование прицепа. Кроме того, эта технология повышает акустический комфорт в салоне машины.

Минимальный ресурс работы Jatco JF015E составляет 250 тыс. км пробега.

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