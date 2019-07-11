Лондон, , 09:09 — REGNUM

Британская компания Bloodhound собирается провести испытания своего реактивного автомобиля LSR. Об этом сообщает Autocar.

Разработчики сверхзвукового автомобиля Bloodhound объявили сроки проведения его испытаний. Тестирование пройдет на полигоне на высохшем озере Хакскин Пан в ЮАР в октябре 2020 года.

Bloodhound планирует установить новый абсолютный рекорд скорости на суше и разогнать LSR до скорости свыше 1200 км/ч.

Напомним, действующий рекорд скорости был установлен в 1997 году гонщиком Энди Грином. Он разогнал свой гиперкар Thrust SSC до скорости 1227 км/ч.

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