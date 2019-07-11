Ульяновск, , 08:26 — REGNUM

Заволжский моторный завод в Ульяновске произвел первую партию моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения, которая предназначена для внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП). Об этом сообщает пресс-служба ульяновского автозавода.

Внедорожник УАЗ «Патриот» Uaz.ru

Сообщается, что аналогичными двигателями также будут оснащены модели «Пикап» и «Профи» ульяновского автозавода. Стоит отметить, что это последний этап проекта, который направлен на модернизацию моторов для автомобилей «УАЗ» с АКП.

Двигатель отечественного внедорожника получил около трёх десятков оригинальных новых деталей: сальникодержатель, усилитель картера, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и др.

Наибольшее внимание разработчиков моторов было уделено модернизации системе охлаждения. По словам директора НТЦ Заволжского филиала ООО «УАЗ» Дмитрия Мешкова, в мотор внедрена новая система охлаждения для трансмиссии и для улучшения климата в машине. Вследствие модернизации на отопитель салона будет забираться из мотора более горячая жидкость. Это позволит сократить время прогрева салона машины.

Читайте также: УАЗ «Пикап» и «Патриот» в России подорожали почти на 2% — СМИ