Благовещенск, , 08:06 — REGNUM

Космический аппарат, созданный студентами Амурского госуниверситета, пролетел над альма-матер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Студенты из Благовещенска, принимавшие участие в создании искусственного спутника земли, который был запущен на околоземную орбиту с космодрома «Восточный» 5 июля 2019 года, из своего «центра управления полётом» отметили его прохождение над Амурским государственным университетом — как и было запланировано перед стартом, сообщает ИА ПортАмур.

«Вес спутника около 1,5 кг. Один виток вокруг Земли он совершает за полтора часа. Сейчас количество его облётов вокруг нашей планеты приближается к 70. Мы надеемся, что он послужит нам не меньше двух лет», — рассказал инженер ЦУПа АмГУ Герман Лебедев.

Как рассказала студентка третьего курса инженерно-физического факультета АмГУ Алина Винникова, полезная нагрузка спутника позволит измерять радиационный фон в космосе, а также при необходимости контролировать воздушные суда, когда те исчезают с радаров. Первые данные он начнёт присылать к началу августа. В настоящее время он проходит этапы тестирования систем.

Освоением космоса занимаются не только студенты, но и лицеисты АмГУ — школьники посещают профильные смены во всероссийских оздоровительных центрах, где не только общаются со сверстниками и отдыхают, но и изучают предметы, которые в обычной школе не преподают, например, высшую математику.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученик 8-го класса Сергей Климов из города Циолковский Амурской области работает над созданием двигателя для межпланетных перелётов, энергетика которого основана на новых физических принципах. Юный разработчик уверен, что его аппарат сможет летать на дальние расстояния.