Мехико, , 07:35 — REGNUM

На заводе немецкой компании Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса был выпущен последний Volkswagen Beetle, более известный как «Жук». Об этом сообщают «Ведомости».

Производство Beetle началось в 1938 году. Тогда немецкому руководству нужны были автомобили, которые стали бы аналогом американского Ford T. Так появился Volkswagen Beetle. Всего было выпущено 21,5 млн «Жуков».

В 1967 году в Пуэбле началось массовое производство этих автомобилей, которые быстро завоевали рынки всей Латинской Америки. В последнее время «Жуки» использовались в мексиканской столице в качестве такси из-за их низкой цены и большого распространения, но городские власти стали запрещать их использование из-за экологических требований.

Последний автомобиль был изготовлен в Пуэбле, но, вполне возможно, что в будущем появится электромобиль, созданный Volkswagen Beetle.

В российском автопарке числится на сегодняшний день 3,5 тысячи «Жуков». Из них около половины было выпущено после 2012 года.

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