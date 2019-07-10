Екатеринбург, , 20:26 — REGNUM

Научно-производственное объединение автоматики, которое входит в состав государственной корпорации «Роскосмос», представило прототип инновационного трактора, который оснащен системой беспилотного вождения, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, проходящей в Екатеринбурге.

На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нём нет кабины водителя, руля, педалей и панели приборов. Данная машина полностью автономна.

Беспилотный трактор самостоятельно определяет собственное местонахождение, так как в нем установлены специальные системы позиционирования, разработанные все тем же НПО автоматики.

За движение трактора отвечает специальный контроллер. Он получает со спутника необходимую информацию о маршруте и обрабатывает её. Разраюотики утверждают, что «электронный мозг» трактора способен самостоятельно принимать решения и даже обучаться в процессе работы, накапливая знания.

Трактор сам выбирает безопасную траекторию движения и оптимальную скорость, идентифицирует препятствия и объезжает их. Система коррекции спутникового сигнала обеспечивает точность позиционирования трактора до 10 сантиметров.

Разработанная НПО автоматики система управления трактором является универсальной и её можно установить практически на любой трактор или комбайн, сделав его беспилотным.

Совсем без участия человека этот трактор все же не работает — оператор должен задать программу движения, схематично составив маршрут. За выполнением поставленной задачи также следит человек.