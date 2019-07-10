Москва, , 18:24 — REGNUM

Американское издание Military Watch посвятило публикацию новейшей российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей». Система будет специализироваться на охоте на спутники, перехвате баллистических ракет и нейтрализации дорогостоящих самолетов противника, таких как платформы AWACS.

Издание отмечает, что совсем недавно выяснилось новое в предназначении ЗРК С-500. Этот комплекс предназначен не только для поражения целей в космосе, но и для защиты района, находящегося под его прикрытием, от ударов оружия космического базирования. Это развитие происходит по мере того, как Соединенные Штаты начали увеличивать инвестиции в такие системы, как гиперзвуковые самолеты космической разведки и бомбардировщики, лазерные перехватчики космического базирования и создали Космические силы.

Издание приводит недавнее заявление заместителя начальника зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил России Юрия Муравкина по поводу способности С-500 противостоять космическим атакам. В нем говорится, что в настоящее время и в обозримом будущем границы между воздушным и космическим пространством стираются и будут стираться по мере постепенного превращения воздушного противника в аэрокосмического.

Military Watch пишет, что специализация С-500 на нейтрализации высокоточных целей и целей, движущихся на экстремальных скоростях и высотах, обеспечивает многие возможности, которых в настоящее время не хватает российским силам ПВО. Данная платформа будет принята на вооружение наряду с более специализированным и еще более дальним комплексом А-235, предназначенным для противоракетной обороны. С-500 заменит системы противоракетной обороны А-135, которые в настоящее время защищают Москву и другие ключевые цели от ударов баллистических ракет, поступившие на вооружение еще в 1995 году.