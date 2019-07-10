Монако, , 16:20 — REGNUM

Китайский технологический гигант Huawei построил сеть мобильной связи пятого поколения 5G в городе-государстве Монако на Лазурном берегу Франции, которая стала первой, целиком покрывшей европейское государство, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

«Мировая премьера 5G: Monaco Telecom — первый оператор, целиком покрывший 5G всю страну! Сверхскоростной интернет на скоростях до 1,4 Гбит/сек. 5G включен во все мобильные тарифы», — таким сообщением в социальной сети Twitter отпраздновал это событие владелец оператора связи Monaco Telecom Ксавьер Нил.

Как заявил вице-президент компании Huawei Го Пин, развертывание новейшей сети в Монако является ключевым событием, несмотря на малую площадь государства. По его словам, именно Монако позволит компании выработать модель внедрения новейших технологий связи в других странах.

Отметим, что развертывание китайской компанией Huawei сетей связи пятого поколения вызывает крайне негативную реакцию со стороны США, которые очевидно уходят с места первооткрывателя в области технологий связи, уступая его Китаю. По мнению ряда экспертов, в том числе и этим вызваны атаки со стороны США на Huawei.

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