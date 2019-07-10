Москва, , 15:38 — REGNUM

Составлен топ-10 самых популярных в России машин с пробегом, возраст которых составляет от пяти до семи лет. Об этом 10 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации агентства, в среднем срок владения машинами в нашей стране составляет около шести лет. Самое большое количество автомобилей в российском автопарке за последние годы было зафиксировано в период с 2012 по 2014 годы.

Лидером рейтинга стал отечественный автомобиль Lada Granta. За период с января по май 2019 года было продано 23 121 модель Granta 2012 — 2014 годов выпуска.

Вторую строчку занимает южнокорейская модель Hyundai Solaris. За отчетный период было перепродано 17 251 авто. На третьей строчке — Lada Priora с показателем в 16 978 перепроданных машин.

Далее следуют: KIA Rio (13 793 ед.), Lada Kalina (12 919 ед.), Ford Focus (12 428 ед.), Volkswagen Polo (9 679 ед.), Chevrolet Cruze (8 114 ед.) и Renault Duster (7 909 ед.).

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