Канберра, , 15:24 — REGNUM

Физик из Австралии Стерлинг Бэкус совместно со своим сыном напечатали на 3D-принтере суперкар итальянской автокомпании Lamborghini Aventador. Об этом 10 июля сообщает Motor1.

3D-printed Lamborghini Aventador Motor1

Для того, чтобы выполнить эту работу им понадобилось почти 18 месяцев. Причём работали они по часу в день. В целом на проект было затрачено 20 тыс. долларов (1,275 млн рублей).

Сообщается, что напечатаны были не все детали автомобиля. Так, стекла боковых зеркал, рулевое колесо и переключатели были взяты у оригинальной версии Lamborghini Aventador.

Под капотом авто вместо «родного» двигателя на 6,5 литра, установлен мотор от Chevrolet Corvette — его объём составляет 5,7 литров.

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