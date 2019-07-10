Пекин, , 15:16 — REGNUM

Прямое скоростное железнодорожное сообщение было запущено между городом центрального подчинения Тяньцзинем и Гонконгом в Китае, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Скоростной поезд G305 вместимостью более 1100 пассажиров вышел из Тяньцзиня в 10:58 по местному времени 10 июля из Тяньцзиня и должен прибыть в Гонконг спустя десять часов.

Как сообщил замдиректора Западного вокзала Тяньцзиня Жэнь Хунцюань, все билеты на поезд были раскуплены в считанные минуты. Билет второго класса стоит 1092,5 юаней (около $159). Длина маршрута, который также пролегает через вокзал Баяндянь Нового района Сюнань в провинции Хэбэй, составляет 2450 км.

Баяндянь является важнейшим транспортным хабом на стыке Сюнаня и других регионов страны. Вокзал пропустил через себя около 1,3 млн пассажиров с момента запуска в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Отметим, что прямая скоростная железнодорожная магистраль Тяньцзинь — Гонконг является частью новой национальной схемы движения поездов, которая была запущена 10 июля.

В рамках этой схемы, новая партия скоростных поездов должна в ближайшее время быть запущена в эксплуатацию. Это должно ускорить развитие Сюнаня, а также района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

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