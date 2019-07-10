Ланьчжоу, Китай, , 15:05 — REGNUM

Город Дуньхуан, который является домом для объекта культурного наследия Пещер Могао, теперь соединен с остальной частью Китая скоростной железной дорогой, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Две пары скоростных поездов будут курсировать из столицы провинции Ганьсу города Ланьчжоу до Дунхуана, благодаря чему время поездки между этими двумя городами сократится с 13 до почти восьми часов.

Вопрос о строительстве скоростной железнодорожной магистрали встал в связи с мощным развитием туризма в городе Дунхуан, которое наблюдается в последние годы. Более 10 млн поездок было совершено в город в 2018 году, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

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Отметим, что на конец 2018 года общая протяженность железнодорожной сети Китая достигла 131 тыс. км, что впятеро больше, чем в 1949 году. В то же время протяженность скоростных магистралей составила 29 тыс. км, что составляет 60% от общемировой протяженности.

Пещеры Могао содержат целый ряд коллекций буддистского искусства, в них содержится более 2 тыс. цветных скульптур и 45 тыс. кв. метров фресок. Их возраст насчитывает более полутора тысячи лет.

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