Нижний Новгород, , 15:04 — REGNUM

За 2018 год в России было выпущено 165,9 тыс. грузовых автомобилей (с учетом LCV). Причём более 70% этих машин было произведено на трех автопредприятиях. Об этом 10 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место у Горьковского автозавода. На нижегородском предприятии в 2018 году было произведено 60,1 тыс. легких коммерческих и грузовых автомобилей, что на 1,5%, больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Затем следует КамАЗ, где за прошлый год было выпущено до 36,3 тыс. грузовых машин. Производительность этого предприятия снизилась в 2018 году на 6% по сравнению с 2017 годом.

На третьем месте — Ульяновский автозавод, где было выпущено 21,3 тыс. грузовых авто. Его производительность также упала по сравнению с 2017 годом (-15,2%).

Всего, по данным агентства, в России числится 23 предприятия, которые занимаются сборкой грузовых автомобилей. Получается, что на остальных 20 заводах выпускается только 30% от всех грузовых машин, производимых в России.

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