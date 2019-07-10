Рим, , 14:45 — REGNUM

Срок ожидания суперкара Ferrari, сделанного по индивидуальному заказу, может достигать пяти лет. Об этом заявил коммерческий и маркетинговый руководитель итальянской компании Энрико Галлиера в интервью Autocar.

Итальянская компания готова на основе базовой версии суперкара сделать индивидуальный автомобиль, но доступно это не для всех клиентов. Как рассказал Галлиера, только 250 человек в мире могут сделать такой заказ. При этом все они были предварительно одобрены руководством итальянской марки. Но Ferrari получает так много заказов и настолько загружена, что выполнить новый она сможет не раньше 2024 года.

Каждый год инженеры компании могут выпустить только два-три авто, которые имеют ограниченный тираж, чтобы сделать эти модели ещё более уникальными. Так, на создание особого автомобиля на базе гоночного 488 GT3 ушло около трёх лет.

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