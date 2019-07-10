Москва, , 13:41 — REGNUM

Если в 2018 году средний срок владения новым автомобилем до его перепродажи составлял 73 месяца, то к лету 2019 года он увеличился до 75 месяцев. Об этом 10 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Директор агентства Сергей Целиков выдвинул свою версию увеличения срока владения новыми машинами в России на два месяца. По его словам, это закономерный процесс, поскольку автовладельцы стали реже менять авто из-за низкого спроса на них. Кроме того, за последние пять лет стоимость новых машин выросла в среднем на 60%.

Целиков также подчеркнул, что для того, чтобы сегодня купить новое авто нужно, по сути, доплатить как минимум ещё одну текущую стоимость 5 — или 6-летней машины.

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