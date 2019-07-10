Токио, , 13:27 — REGNUM

Японская автокомпания Mitsubishi представит внедорожник последнего поколения Pajero Sport в Таиланде 25 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ММС Рус».

Сообщается, что в новом авто будет еще больше внимания уделено дизайну, комфорту и качеству. Однако более подробная информация о новинке отсутствует. Ожидается, что технические характеристики будут раскрыты в ближайшее время.

Напомним, премьера текущего поколения Pajero Sport прошла в 2015 году. По итогам января-мая 2019 года в РФ было реализовано 3 343 единицы этого автомобиля.

Текущая версия авто оснащена дизельным агрегатом 2.4 MT развивающим максимальную мощность до 181 л. с. или бензиновым мотором 3.0 AT (209 л. с.). Привод у машины 4×4.

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