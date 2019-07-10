Вашингтон, 10 июля 2019, 09:47 — REGNUM
Эксперт в области кибербезопасности Джонатан Лайтшу (Jonathan Leitschuh) нашел уязвимость в приложении Zoom для macOS, которое используется для звонков. Об этом 9 июля сообщил портал Macworld.
Благодаря ей злоумышленники могли получить контроль над веб-камерами устройств Apple. Лайтшу сообщил, что лазейку хакерам может предоставлять функция присоединения к видеоконференциям по ссылке.
Читайте также: Сайт Московской кольцевой железной дороги заразили банковским вирусом
Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в Google Play Store около 1,3 тыс. приложений, которые несанкционированно получают доступ к личным данным пользователей. В их число попало приложение Shutterfly, которое используется для обработки фотографий.
Читайте ранее в этом сюжете: Выявлены более 1300 приложений для Android, ворующих данные пользователей