Вашингтон, , 09:47 — REGNUM

Эксперт в области кибербезопасности Джонатан Лайтшу (Jonathan Leitschuh) нашел уязвимость в приложении Zoom для macOS, которое используется для звонков. Об этом 9 июля сообщил портал Macworld.

Apple Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря ей злоумышленники могли получить контроль над веб-камерами устройств Apple. Лайтшу сообщил, что лазейку хакерам может предоставлять функция присоединения к видеоконференциям по ссылке.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в Google Play Store около 1,3 тыс. приложений, которые несанкционированно получают доступ к личным данным пользователей. В их число попало приложение Shutterfly, которое используется для обработки фотографий.

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