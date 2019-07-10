Штат Калифорния, США, , 09:10 — REGNUM

Американская компания Tesla намерена увеличить производство электромобилей на заводе города Фримонт, штат Калифорния. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо из внутренней электронной почты Tesla.

«Хотя мы не можем быть слишком конкретными в этом письме, я знаю, что вы будете в восторге от предстоящих событий», — сообщает в письме глава автомобильного подразделения компании Джером Гиллен.

По словам Гильена, в последнем квартале компания «установила новые рекорды во всех производственных линиях по производительности и эффективности» как во Фримонте, так и в Неваде.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года продажи американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск, выросли до 95 200 электромобилей.

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