Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM

Более 1300 приложений для смартфонов, доступных на Google Play Store, имеют несанкционированный доступ к данным пользователей. К такому выводу пришли специалисты в области безопасности, сообщает портал CNET.

Приложения для андроид

Специалисты изучили более 88 тысяч приложений для Android и обнаружили, что 1325 из них умеют обходить систему авторизации для доступа к пользовательским данным. К примеру, приложение для обработки фотографий Shutterfly считывает геоданные со снимков и отправляет их на сервер разработчика. Компания утверждает, что собирает данные только с разрешения пользователей — однако доступа к геолокации приложение не запрашивает.

13 приложений, которые были установлены более 17 миллионов раз, получают IMEI (серийный номер) смартфона, с помощью которого можно четко идентифицировать устройство. Еще 153 изученных приложения имеют такую возможность. Другие приложения могут использовать MAC-адреса точек доступа Wi-Fi для поиска данных о местоположении.

Специалисты предупреждают, что шпионских приложений может быть гораздо больше — они изучили лишь малую часть из доступных на Google Play Store двух миллионов. Портал советует владельцам смартфонов не давать приложениям доступа к не нужным им для работы данным и удалять неиспользуемые приложения.