Москва, , 08:07 — REGNUM

Хакеры использовали сайт Московской кольцевой железной дороги для распространения вируса, который используется для кражи средств с банковских счетов российских граждан. Об этом 9 июля сообщил РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

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Эта банковская вредоносная программа известна под названием Panda. Эксперты сообщили, что сайт МКЖД был заражен 6 или 7 июля, за прошедшее с этого момента время его успели скачать несколько сотен пользователей. Отмечается, что компьютерная атака проходила в несколько этапов, взлом портала был лишь одним из них.

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Ранее Банк России назвал основные способы, при помощи которых злоумышленники крадут средства со счетов граждан. Эксперты обратили внимание на то, что в 60% случаев граждане становятся жертвой психологических приемов граждан.

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