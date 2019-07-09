Вашингтон, , 21:15 — REGNUM

Придурковатый, неадекватный или чокнутый — такой «диагноз» поставил британскому послу в США Киму Дэрроку американский президент Дональд Трамп 9 июля на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, Британия навязала Вашингтону в качестве посла «напыщенного дурака» и «очень глупого парня» от которого американцы «не в восторге».

В таких выражениях Трамп отреагировал на секретные телеграммы посла Британии, в которых Дэррок охарактеризовал нынешнего главу Белого дома «небезопасным», «некомпетентным» и «неумелым» и рекомендовал разговаривать с президентом США «самым простым, туповатым» образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля газета Daily Mail опубликовала тексты секретных писем высокопоставленного британского дипломата. В Лондоне по факту этой информационной утечки начато следствие.

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