Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM

У гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в ближайшие несколько лет зарубежных конкурентов не появится, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета.

«Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это «Авангард», наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого. Если бы не новые материалы, это было бы невозможно», — сказал Владимир Путин.

Напомним, стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» был представлен общественности 1 марта 2018 года. Боевые блоки этой системы идут к цели со скоростью до 20 Махов, что делает их неуязвимыми для любой существующей и перспективной системы ПРО.

В декабре 2018 года были завершены лётные испытания этого комплекса. В 2019 году ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят на боевое дежурство первый полк, вооружённый комплексами «Авангард».

Читайте ранее в этом сюжете: У военно-политической элиты США есть серьезная психологическая проблема