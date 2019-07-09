Пекин, , 16:59 — REGNUM

Представитель китайской корпорации Aviation Industry Corporation of China сообщил 4 июля, что разработка Китаем FC-31, второго в стране истребителя-невидимки, идет гладко и по графику. Об этом пишет издание China Daily.

Первый истребитель пятого поколения J-20 поступил на вооружение ВВС НОАК в 2017 году. Прототип второго стелс-истребителя Китая FC-31 совершил свой первый полет в октябре 2012 года.

По словам конструкторов самолета, истребитель FC-31 обладает высокой живучестью, низкой радиолокационной заметностью, передовым радиоэлектронным противодействием, мощной способностью сбора и обработки информации, выдающейся ситуационной осведомленностью и боеспособностью за пределами визуальной дальности.

Помимо ведения воздушного боя, он способен также наносить удары по наземным и морским целям. Самолет имеет большой оружейный отсек и может нести несколько внешних ракет.

Это двухмоторная боевая машина. FC-31 имеет максимальную взлетную массу 25 тонн, боевую дальность 1200 километров и максимальную скорость 1,8 Маха, или 2 205 километров в час. Он может нести 8 тонн оружия. Самолет рассчитан на гарантированный срок службы до 30 лет.