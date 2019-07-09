Вашингтон, , 16:47 — REGNUM

Военно-морские силы США объявили о начальной боеспособности беспилотного вертолета MQ-8C. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Вертолет MQ-8 Fire Scout представляет собой беспилотную систему вертикального взлета и посадки морского базирования. Он предназначен для ведения разведки и поддержки наведения и прицеливания для наземных, воздушных и морских сил. В ходе выполнения своих задач беспилотный вертолет, обладающий расширенной дальностью действия, будет хорошим дополнением к пилотируемому вертолету MH-60.

Вертолет MQ-8C является модернизированной версией своего предшественника MQ-8B. MQ-8C налетал уже более 1500 часов и совершил более 700 вылетов. В течение следующих нескольких лет компания Northrop Grumman продолжит поставки MQ-8C в ВМС США. Общий объем поставок составляет 38 машин.

MQ-8C будет оснащен модернизированным радиолокатором, который позволяет увеличить поле зрения и диапазон цифровых режимов, включая отслеживание погоды, прицеливание «воздух-воздух» и индикатор наземной движущейся цели. Его развертывание запланировано на 2021 финансовый год на борту кораблей прибрежной зоны.