Сеул, , 14:06 — REGNUM

Изображение новой модели машины представила южнокорейская компания Hyundai. Тизер опубликовала пресс-служба автопредприятия.

Тизер новой модели Hyundai Пресс-служба Hyundai

На опубликованном тизере изображена только задняя часть модели. Многое разглядеть не удастся, однако, согласно заявлению автопроизводителя, автолюбителям будет предложен абсолютно новый дизайн экстерьера и интерьера машины. Кроме того, у авто будут новейшие системы безопасности. Также в новый автомобиль будет установлена современная мультимедийная система. Как заверяют в Hyundai, всё это сделает новинку «лидером в своём классе».

Больше подробностей об автомобиле будет раскрыто в течение ближайших недель.

Официальная премьера машины состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

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