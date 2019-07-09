Млада-Болеслав, Чехия, , 13:41 — REGNUM

В чешском городе Млада-Болеславе началось производство кроссовера Skoda Kamiq. Об этом 9 июля сообщает RG.

Ежедневный объём выпуска автопредприятия составляет 400 единиц новинки. Модернизация производственной линии для производства Kamiq обошлась компании в 100 миллионов евро.

Новое авто построено на платформе концерна Volkswagen MQB. Skoda Kamiq является самым компактным кроссовером бренда. Новинка меньше Hyundai Creta. Длина новой машины составляет 4241 мм, что на 29 мм меньше Creta.

Европейский вариант Skoda Kamiq будет с турбодвигателем V3, развивающим мощность до 95 л. с. Он будет агрегатироваться с 5-скоростной механической коробкой передач. Форсированная версия мотора рассчитана на 115 л. с., а самый мощный вариант кроссовера доступен с турбированным мотором V4 с отдачей 150 л. с. Кроме того, в линейке моторов есть 115-сильный дизельный движок 1.6 TDI. Все эти двигатели предложены как с 6-скоростной механической коробкой передач, так и с «роботом» DSG.

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