Сеул, , 12:06 — REGNUM

Продажи нового кроссовера южнокорейского производителя Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение «Известий»

В апреле 2019 года компактный кроссовер южнокорейской марки был представлен на автосалоне в Нью-Йорке (США). Он позиционируется, как авто для молодежи.

Hyundai Venue имеет узкие фонари, решётку радиатора в форме трапеции, широкие колесные арки и рейлинги на крыше. Габариты авто составляют 4036×1770×1564 мм. Размер колесной базы — 2520 мм. Объём багажного отделения равен 530 литрам.

Внутри кроссовера установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы диаметром восемь дюймов.

Кроме того, у авто есть система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке и система удержания полосы движения.

Под капотом у Venue бензиновый двигатель на 1,6 литра.

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