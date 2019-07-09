Лейпциг, Германия, , 11:44 — REGNUM

На заводе компании BMW в немецком городе Лейпциг начинается производство хетчбэков 1-Series третьего поколения. Об этом сообщает Motor1.

Немецкая компания планирует ежедневно производить до 600 автомобилей. Сообщается, что первой моделью, собранной на лейпцигском заводе, станет хетчбэк синего цвета в модификации 118i с бензиновым мотором. На эту машину уже есть покупатель из Италии.

Новое поколение BMW 1-Series будет выпускаться на переднеприводной платформе FAAR. Стоит отметить, что агрегат авто будет располагаться не продольно, а поперечно. Его размеры будут 4319×1799×1434 мм. Размер колесной базы составит 2670 мм. При этом объём багажного отделения будет 380 л, а в случае, если сложить задние сиденья, то объём составит 1200 л.

Под капотом новинки будет турбированный двигатель на 1,5 литра и мощностью в 140 л. с. Кроме того, будут доступны варианты авто с дизельным мотором мощностью 116, 150 и 191 л. с.

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